أسامة نبيه: مصر بالكامل لا يوجد بها بديل لـ مصطفى محمد

الإثنين، 29 مارس 2021 - 00:43

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يرى أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن مصطفى محمد مهاجم الفريق السابق وجالاتا سراي التركي الحالي لا يوجد له بديل في الدوري المصري.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

الزمالك

وقال أسامة نبيه عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنت أؤيد بقوة رحيل مصطفى محمد للاحتراف وكنت أشجعه على ذلك".

وأضاف "لا يجب السؤال من هو بديل مصطفى محمد في الزمالك، لأنه لا يوجد له بديلا في الدوري المصري بالكامل".

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وأضاف "لدينا البدائل لتعويض فرجاني ساسي ولكن ليس بكامل إمكانياته بالتأكيد".

وشدد "سنقدم كل ما لدينا خلال المباريات المتبقية لنا في بطولة إفريقيا رغم صعوبة موقفنا ولكن لا لدينا ما نخسره".

وأتم تصريحاته "لدينا مجموعة من اللاعبين قادرة على الخروج من هذه الفترة الصعبة وليست المرة الأولى التي يتعرضوا فيها للضغط والمرور بنفس هذه الظروف".

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