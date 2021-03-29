رئيس الزمالك: نواجه أزمة مالية طاحنة.. وهذا آخر ما وصلنا له في ملف تجديد ساسي

شدد عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك على أن النادي الأبيض يمر بأزمة مالية طاحنة في الفترة الحالية.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال عماد عبد العزيز عبر قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك يواجه أزمة مالية طاحنة، وفي ظل انعدام الموارد المالية للزمالك استطعنا في فترة قصيرة توفير بعض الموارد المالية لتجديد عقود الرباعي أوباما وشيكابالا وجنش وفتوح وصرف بعض المستحقات المتأخرة لفرق الطائرة والسلة واليد".

وأضاف "نجحنا في تدبير مبلغ 154 مليون جنيه منذ يوم 27 ديسمبر وحتى الآن، وتم صرفهم بالكامل".

وواصل "مطلوب من الزمالك توفير 70 مليون جنيه شهريا من أجل تغطية مصروفات النادي".

وأشار "ثلاثة لاعبين من الزمالك رفضوا الحصول على مستحقاتهم المالية مقابل صرفها لزملائهم وهم شيكابالا وجنش وعبد الشافي".

احتراف مصطفى محمد وتجديد ساسي

وعن احتراف مصطفى محمد قال: "اللاعب تمسك بشكل كبير جدا بالاحتراف ورغبتنا كانت مساعدته في تحقيق حلمه".

وأوضح "كمشاهد وبمقارنة بأسعار بعض اللاعبين في الخارج أرى أن أعلى عقد لأي لاعب في مصر لا يجب أن يتجاوز 15 مليون جنيه".

وأكد "ملتزمون بسداد مستحقات كل اللاعبين وفقا لعقودهم مع نادي الزمالك قبل نهاية الموسم".

وانتقل للحديث عن ملف تجديد نجوم الفريق قائلا: "أريد التجديد لكل اللاعبين ولكن يجب أن يكون لدينا سقف للرواتب وكل ما نسعمه من أرقام كبيرة من الصعب الموافقة عليه".

وأشار "فرجاني ساسي لاعب مميز ويتمنى بقوة الاستمرار مع الزمالك ونحن أيضا وجلست مع وكيله في تونس وكان معي العقود تحسبا للاتفاق ولكن وكيله طلب أولا الحصول على كل المستحقات المتأخرة".

وأتم تصريحاته "فرجاني ساسي أخبرني بشكل شخصي أنه يريد الاستمرار في الزمالك، وإن شاء الله وجهات النظر ستقترب في الفترة المقبلة".