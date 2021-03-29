إبراهيم عبد الله: لاعبو الزمالك لم يطلبوا مستحقاتهم.. تلقوا عروضا وهمية لتشتيت الفريق

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك عن أن لاعبي الزمالك لم يطلبوا مستحقاتهم المالية مشيرا إلى حصول بعض اللاعبين على عروض وهمية في يناير الماضي.

وقال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك لقناة "أون تايم سبورتس 2": "لاعبو الزمالك لم يطلبوا مستحقاتهم المالية".

وأضاف "نُدبر بعض الموارد المالية لكي يحصل فريق الكرة على مستحقاته، بالإضافة لفرق السلة والطائرة".

وأكمل "لاعبو الزمالك حصلوا على أكثر من 11 عرضا في فترة الانتقالات الشتوية كان من بينهم 9 عروض وهمية غرضها تشتيت الفريق".

وتابع "أسامة نبيه يعمل مع الجهاز الفني على اللائحة الجديدة للفريق فهي فكرته، وليست لائحة لمعاقبة اللاعبين، لكنها تعطي الحافز للاعبين، فحين تفوز ستحصل على مكافأة".

وأوضح "مكافأت فوز إفريقيا والدوري والكأس وستكون مبالغ جيدة وأكبر من اللائحة السابقة".

واستمر "نتفاوض مع جايمي باتشيكو (بخصوص الشرط الجزائي) ولن يحدث معه أي أزمات".

وواصل "ما يُنشر عن طلب باتريس كارتيرون للاعبين جدد شيء من الخيال".

وأردف "مجلس إدارة نادي الزمالك تعرض لهجوم شرس عبر وسائل التواصل الإجتماعي ولا نعرف مصدر هذا الهجوم".

وكشف "لم ننهِ مفاوضاتنا مع أحمد رمزي بعد ليتولى منصب مدير الكرة بالزمالك، هو لن يتأخر عن النادي لأنه من الأبناء المخلصين".

وأتبع "قررنا إعادة الكثير من الأعضاء الذين شُطبت عضوياتهم بالنادي مثل هاني العتال وإبراهيم سعيد ورؤوف جاسر وممدوح عباس".

وأتم "أحمد زاهر لم يتقدم باستقالة رسمية لمجلس إدارة الزمالك، وهو رحل عن النادي بكامل إرادته ولم يُطلب منه الرحيل ولا أعلم إذا كان حصل على أي عروض من بيراميدز أم لا".