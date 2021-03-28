تصفيات المونديال – في ليلة جنابري وهافرتز.. ألمانيا تتخطى عقبة رومانيا

الأحد، 28 مارس 2021 - 23:17

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا

فاز منتخب ألمانيا على منتخب رومانيا بهدف على الملعب الوطني، في الجولة الثانية للمجموعة العاشرة لتصفيات كأس العالم 2022.

وسجل كاي هافرتز هدف اللقاء الوحيد بصناعة من سيرجي جنابري في الدقيقة 17.

وارتفع رصيد ألمانيا للنقطة 6 لتتصدر المجموعة.

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وبصناعته لهدف هافرتز، أصبح جنابري قد أسهم في 18 هدفا خلال 17 مباراة مع ألمانيا منذ نهاية كأس العالم 2018.

وتلعب ألمانيا ضد مقدونيا الشمالية، بينما تحل رومانيا ضيفا على أرمينيا.

مقدونيا تسحق ليختنشتاين

وفي نفس مباريات المجموعة سحق منتخب مقدونيا خصمه ليختنشتاين بخماسية دون رد.

وتقدم أنيس باردي في الدقيقة 7، وأضاف ألكسندر تراكوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 51، وعاد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 54.

وسجل إليف إلماس الهدف الرابع في الدقيقة 62، واختتم إيليا نستوروفسكي في الدقيقة 82.

وارتفع رصيد مقدونيا لـ3 نقاط لتحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن رومانيا.

وتلعب ليختنشتاين ضد أيسلندا في المباراة المقبلة.

أرمينيا تفوز على أيسلندا

وفاز منتخب أرمينيا على أيسلندا بهدفين دون مقابل على الملعب الجمهوري.

وسجل تيجران بارسجيان الهدف الأول في الدقيقة 53.

وأضاف كورين بايراميان الهدف الثاني في الدقيقة 74.

ورفعت أرمينيا رصيدها للنقطة 6 لتحتل المركز الثاني خلف ألمانيا، بفارق الأهداف.

منتخب ألمانيا
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