تصفيات المونديال – إيطاليا تفوز على بلغاريا وتحقق ما لم يحدث من قبل

الأحد، 28 مارس 2021 - 22:54

كتب : FilGoal

أندريا بيلوني - إيطاليا

فاز منتخب إيطاليا على منتخب بلغاريا بهدفين دون مقابل، على ملعب فاسيل لوفسكي، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2022.

تقدم أندريا بيلوتي لإيطاليا من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وعزز مانويل لوكاتيلي تقدم إيطاليا في الدقيقة 82.

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الانتصار رفع رصيد إيطاليا للنقطة 6 لتتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة حتى الآن بعد الفوز على إيرلندا الشمالية في الجولة الماضية.

وحافظ منتخب إيطاليا على شباكه للمباراة السادسة على التوالي خارج أرضه، لتكون أول مرة في التاريخ التي يحافظ فيها المنتخب على شباكه طوال هذه الفترة بشكل متتالي.

وبأهداف مباراة اليوم، أسهم لاعبو ساسولو بـ4 أهداف من أخر 7 سجلتها إيطاليا في كل المباريات، بواقع 3 لدومينيك بيراردي وهدف للوكاتيلي.

ووصل بيلوتي لهدفه التاسع مع إيطاليا خارج ملعبها، ليكون ثالث أفضل هداف خارج الأراضي الإيطالية بعد سيلفيو بيولا وجيجي ريفيرا (13 هدفا) وجوسيبي مياتزا (12 هدفا).

وتلعب إيطاليا في المباراة المقبلة ضد ليتوانيا، بينما تلعب بلغاريا ضد إيرلندا الشمالية.

سويسرا تواصل الانتصارات

وفي نفس مباريات المجموعة، فاز منتخب سويسرا على منتخب ليتوانيا بهدف على ملعب إيه إف جي أرينا.

وسجل شيردان شاكيري هدف سويسرا الوحيد في الدقيقة 2 من عمر اللقاء.

وارتفع رصيد سويسرا للنقطة 6 لتحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن إيطاليا متصدرة المجموعة.

منتخب إيطاليا
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