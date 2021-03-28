إنريكي بعد الفوز على جورجيا: كنت سأصاب بأزمة قلبية

كشف لويس إنريكي المدير الفني لإسبانيا عن شعوره خلال مباراة جورجيا.

وانتصرت إسبانيا على جورجيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم.

هدف دانيال أولمو المتأخر منع إسبانيا من التعثر مجددا بعد التعادل ضد اليونان في الجولة الماضية.

وقال إنريكي عقب المباراة: "كنت على وشك الإصابة بأزمة قلبية".

وأضاف "المباراة كادت أن تكلفنا الكثير، كنا نفتقد للثقة بأنفسنا وأهدرنا العديد من الفرص، واستقبلنا هدفا من خطأ دفاعي وكنا نعلم أن الشوط الثاني سيكون صعبا".

وتابع "لسوء الحظ، هذا ما سيحدث ضد كوسوفو أيضا. لقد قمنا بتغيير 7 لاعبين وتفاجأت بمستوى جورجيا".

وأتم "لا يوجد خصم ضعيف خصوصا حين يدافع بخط دفاع متأخر، وإذا لم تحفز نفسك فإنك ستعاني".

وتتصدر إسبانيا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط لكنها قد تفقد الصدارة إذا فازت السويد على كوسوفو.