تصفيات المونديال – إنجلترا تفوز على ألبانيا وتكرر ما حدث في مثل هذا اليوم منذ 20 عاما

الأحد، 28 مارس 2021 - 20:44

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا

فاز منتخب إنجلترا على منتخب ألبانيا بهدفين دون مقابل على ملعب كومبيتار أرينا ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة التاسعة لتصفيات كأس العالم 2022.

افتتح هاري كين النتيجة في الدقيقة 38، ثم أضاف ميسون ماونت الهدف الثاني في الدقيقة 63.

ورفع منتخب إنجلترا رصيده للنقطة 6 ليحتل صدارة المجموعة، بعدما سحق سان مارينو بخماسية في المباراة الماضية.

أخبار متعلقة
تصفيات المونديال – أولمو ينقذ إنريكي من التعثر مجددا.. إسبانيا تفوز على جورجيا في الـ90+ الفوز الثاني في تصفيات المونديال.. قطر تهزم أذربيجان تصفيات المونديال – إسبانيا تتعثر أمام اليونان.. وإبراهيموفيتش يساهم في فوز السويد تصفيات المونديال – إنجلترا تسحق سان مارينو.. وبولندا ترفض السقوط ضد المجر تصفيات المونديال - إيطاليا تهزم إيرلندا الشمالية بثنائية.. وسويسرا تتغلب على بلغاريا

انتصار إنجلترا يعد تكرارا لما في نفس هذا اليوم منذ 20 عاما حين فازت على ألبانيا بنتيجة 3-1 عام 2001، في المباراة التي أُقيمت في مدينة تيرانا أيضا.

كما أصبح الفوز هو السادس على التوالي لإنجلترا في تصفيات كأس العالم، هو أفضل سجل منذ انتصارهم في 10 مباريات متتالية بين عامي 2005 و2009.

وسجل كين مع إنجلترا على الملعب رقم 17، ليكون ثالث أكثر من سجل على ملاعب مختلفة مع المنتخب بعد واين روني (27 ملعبا) ومايكل أوين (25 ملعبا).

وأسهم كين بـ22 هدفا (سجل 13 وصنع 9) خلال أخر 20 مباراة لعبها مع إنجلترا خارج ملعبها.

وأصبح ماونت أول لاعب من تشيلسي يسجل أو يصنع في 3 مباريات متتالية مع المنتخب منذ فرانك لامبارد الذي فعل هذا الأمر عام 2013.

أما نيك بوب فأصبح أول حارس في تاريخ إنجلترا يحافظ على شباكه في أول 6 مباريات له مع المنتخب.

وتلعب إنجلترا ضد بولندا في الجولة المقبلة، بينما تحل ألبانيا ضيفا على سان مارينو.

منتخب إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مارسيلو قد يتعرض لغرامة بسبب صورة عائلية 19 دقيقة | الدوري الإسباني
"سالجادو قال لي الطويلة سيدمر مسيرتك".. غباشي يتهم ناديه بالتزوير والنجوم يرد بقضية ضده ساعة | مصر
السعودية تعلن موعد عودة الجماهير.. والسماح لهم بحضور مباراة فلسطين ساعة | السعودية
الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مواجهة مرتقبة ضد إنجلترا 2 ساعة | أوروبا
مران الأهلي – تقسيمة بطول الملعب.. وتحديد موعد انتظام ديانج استعدادا لـ المريخ 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مجموعة الأهلي - مصدر بـ كاف لـ في الجول: رفض شكوى المريخ ضد سيمبا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
فرج عامر: أميل لإتمام صفقة حسام حسن.. ننتظر رأي أحمد سامي 2 ساعة | ميركاتو
تقرير: ليفربول يقترب من مدافع لايبزيج 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر 4 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول
قد ينال إعجابك