تصفيات المونديال – إنجلترا تفوز على ألبانيا وتكرر ما حدث في مثل هذا اليوم منذ 20 عاما

فاز منتخب إنجلترا على منتخب ألبانيا بهدفين دون مقابل على ملعب كومبيتار أرينا ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة التاسعة لتصفيات كأس العالم 2022.

افتتح هاري كين النتيجة في الدقيقة 38، ثم أضاف ميسون ماونت الهدف الثاني في الدقيقة 63.

ورفع منتخب إنجلترا رصيده للنقطة 6 ليحتل صدارة المجموعة، بعدما سحق سان مارينو بخماسية في المباراة الماضية.

انتصار إنجلترا يعد تكرارا لما في نفس هذا اليوم منذ 20 عاما حين فازت على ألبانيا بنتيجة 3-1 عام 2001، في المباراة التي أُقيمت في مدينة تيرانا أيضا.

كما أصبح الفوز هو السادس على التوالي لإنجلترا في تصفيات كأس العالم، هو أفضل سجل منذ انتصارهم في 10 مباريات متتالية بين عامي 2005 و2009.

وسجل كين مع إنجلترا على الملعب رقم 17، ليكون ثالث أكثر من سجل على ملاعب مختلفة مع المنتخب بعد واين روني (27 ملعبا) ومايكل أوين (25 ملعبا).

وأسهم كين بـ22 هدفا (سجل 13 وصنع 9) خلال أخر 20 مباراة لعبها مع إنجلترا خارج ملعبها.

وأصبح ماونت أول لاعب من تشيلسي يسجل أو يصنع في 3 مباريات متتالية مع المنتخب منذ فرانك لامبارد الذي فعل هذا الأمر عام 2013.

أما نيك بوب فأصبح أول حارس في تاريخ إنجلترا يحافظ على شباكه في أول 6 مباريات له مع المنتخب.

وتلعب إنجلترا ضد بولندا في الجولة المقبلة، بينما تحل ألبانيا ضيفا على سان مارينو.