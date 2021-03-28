كرة طائرة - الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا

قرر مجلس الإدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات.

وجاء ذلك بعد اجتماع مجلس إدارة النادي الذي انعقد مساء اليوم الأحد.

وتستضيف تونس بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة للرجال والسيدات في شهر أبريل المقبل.

ويأتي ذلك القرار حرصا على سلامة اللاعبين نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.

ويلعب الأهلي غدا الإثنين مع سموحة في الإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري للكرة الطائرة رجال.

ويتصدر الفريق ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني.