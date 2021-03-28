تصفيات المونديال – أولمو ينقذ إنريكي من التعثر مجددا.. إسبانيا تفوز على جورجيا في الـ90+

الأحد، 28 مارس 2021 - 20:27

كتب : FilGoal

داني أولمو - إسبانيا

فاز منتخب إسبانيا على جورجيا بهدفين مقابل هدف على ملعب دينامو أرينا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022.

تقدم خفيتشا كفاراتخيليا لجورجيا في الدقيقة 44، وتعادل فيران توريس لإسبانيا في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 92 سجل دانيال أولمو هدف الانتصار لإسبانيا.

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هدف أولمو أهدى إسبانيا أول 3 نقاط في المجموعة، بعدما تعادلت في الجولة الأولى ضد اليونان بهدف لكل فريق.

ويعد الانتصار هو الثاني لإسبانيا ضد جورجيا في المباريات الرسمية، بعد الانتصار في تصفيات كأس العالم 2014.

وسجل توريس 4 أهداف من أخر 8 سجلها منتخب إسبانيا.

وبذلك تتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين لكنها قد تخسر الصدارة حال فوز السويد على كوسوفو.

وتلعب إسبانيا في الجولة المقبلة ضد كوسوفو، بينما تلعب جورجيا ضد اليونان.

منتخب إسبانيا
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