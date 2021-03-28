إسلام الشاطر مديرا لشركة لايف المسؤولة عن إدارة قناة الأهلي

الأحد، 28 مارس 2021 - 20:25

كتب : بسام أبوبكر

إسلام الشاطر

قرر مجلس إدارة شركة (استادات) الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية برئاسة سيف الوزيري تعيين إسلام الشاطر مديرا لشركة لايف مالكة حق إدارة قناة الأهلي.

من جانبه عبر إسلام الشاطر عن سعادته البالغة وتقديره لإدارة شركة (استادات) على هذه الثقة والمسؤولية الكبيرة.

ووعد بأنه سيكمل التطوير في القناة الذي بدأ منذ تولي (استادات) وشركة لايف لتطوير قناة الأهلي.

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وأكد الشاطر أنه يعلم تماما ما تتمتع به جماهير الأهلي من طموح ورغبة جامحة في أن تصبح قناة ناديها رقما صحيحا في معادلة القنوات المرئية القوية، كونه ارتدى قميص الأهلي وحقق مع الفريق الكثير من الإنجازات، وذلك من خلال ما تقدمه من محتوى يلقى قبول الملايين.

وأتم الشاطر تصريحاته بوعد لجماهير الأهلي بمفاجآت سارة من خلال خطة تطوير شاملة للقناة.

الأهلي إسلام الشاطر قناة الأهلي
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