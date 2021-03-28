المدير الإداري لـ الزمالك يستقيل

الأحد، 28 مارس 2021 - 20:11

كتب : FilGoal

إداريو الزمالك في استقبال مدرب الفريق الجديد أحمد عبد المقصود (من الموقع الرسمي للزمالك)

تقدم أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة بالزمالك، باستقالته.

وكشف الموقع الرسمي للنادي، أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، تبحث تعيين البديل خلال الساعات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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ويحتاج الزمالك للفوز، ليستمر في المنافسة على البطاقة الثانية لربع النهائي.

وحسم الترجي البطاقة الأولى، بعد فوزه على الزمالك ذهابا إيابا في الجولتين الثالثة والرابعة.

الزمالك أحمد زاهر
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