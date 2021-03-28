صقور الجديان أتموا المهمة.. السودان إلى أمم إفريقيا 2021 على حساب جنوب إفريقيا

أتم صقور الجديان مهمتهم على أكمل وجه، وألتهموا الأولاد ليتأهل السودان إلى أمم إفريقيا 2021.

وفاز منتخب السودان على جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل في أم درمان، في الجولة السادسة ضمن مباريات المجموعة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا.

وسجل هدفي السودان كل من: سيف الدين مالك بخيت في الدقيقة 5 ومحمد عبد الرحمن في الدقيقة 32.

لتضمن السودان التأهل رسميا إلى البطولة التي ستلعب في الكاميرون بعدما رفعت رصيدها للنقطة 12، مقابل 10 نقاط فقط لجنوب إفريقيا التي احتلت المركز الثالث.

ويعد التأهل هو التاسع للسودان لبطولة كأس أمم إفريقيا في التاريخ.

إذ سبق للسودان التأهل للبطولة أعوام: 1957 و1959 و1963 و1970 و1972 و1976 و2008 و2012.

وسبق للسودان الفوز باللقب عام 1970.

وبهذا التأهل، أصبحت البطولة المقبلة لكأس أمم إفريقيا هي أكثر نسخة تشهد تواجد منتخبات عربية بتواجد 6 منتخبات، وهم: مصر وتونس والمغرب والجزائر وجزر القمر بالإضافة للسودان.

وكسرت بطولة 2021 الرقم القياسي لبطولة 2019 التي شهدت تواجد 5 منتخبات عربية.

وقد يرتفع عدد المنتخبات العربية إلى 7 حال تفادي موريتانيا الخسارة ضد إفريقيا الوسطى في المجموعة الخامسة.

غانا في الصدارة

وفي المباراة الأخرى في المجموعة، فازت غانا على ساو تومي وبرينسيبي بنتيجة 3-1.

تقدم نيكولاس أوبوكو لغانا في الدقيقة 12 وعزز جوردان أيو التقدم في الدقيقة 31 من ضربة جزاء، وأضاف عبد الرحمن بابا الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وسجل إنييستا هدف ساو تومي وبرينسيبي في الدقيقة 83.

لتحافظ غانا على صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما تقبع ساو تومي وبرينسيبي في المركز الأخير دون أي نقاط.