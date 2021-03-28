تحديد موعد وصول عظيمة إلى مصر قادما من ألمانيا لبدء مهمته مع المقاصة

الأحد، 28 مارس 2021 - 19:46

كتب : أحمد شوقي صلاح

عظيمة‎

يصل محمد عبد العظيم "عظيمة" إلى القاهرة غدا الإثنين قادما من ألمانيا، استعدادا لبدء مشواره التدريبي مع مصر للمقاصة.

وتولى عظيمة تدريب المقاصة خلفا لإيهاب جلال الذي رحل لتولي تدريب الإسماعيلي.

ويحتل المقاصة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يقترب من استعادة عبد الرحمن مجدي أمام سيراميكا كليوباترا خبر في الجول - اتفاق بين الأهلي وبيراميدز على خصم حق رعاية رمضان من متغيرات صفقة أفشة مؤتمر البدري: هذه مرحلة أهداف.. وما يقال حول تمرد النني "مهاترات"

ويلعب المقاصة ضد سموحة يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ17 من الدوري المصري.

ولم يسبق لعظيمة خوض تجربة الرجل الأول في الدوري المصري من قبل.

صاحب الـ 52 يتمتع بتجربة تدريبية عريضة في الأردن والبحرين وعمان، كما عمل مساعدا لمارتن يول في الأهلي.

مصر للمقاصة عظيمة الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أهلي طرابلس لـ في الجول: سموحة لم يبلغنا حتى الآن برفضه إعارة حسام حسن 2 دقيقة | ميركاتو
كاف يعلن عن تطورات بشأن قدوم اللاعبين الأفارقة من أوروبا في قادم المواعيد الدولية 21 دقيقة | إفريقيا
فرج عامر لـ في الجول: تراجعنا عن إعارة حسام حسن لـ أهلي طرابلس بعد رفض أحمد سامي 31 دقيقة | ميركاتو
تقرير: توخيل يطلب من إدارة تشليسي مبادلة فيرنر بـ هالاند 40 دقيقة | ميركاتو
إنريكي بعد الفوز على جورجيا: كنت سأصاب بأزمة قلبية 53 دقيقة | أوروبا
تصفيات المونديال – إنجلترا تفوز على ألبانيا وتكرر ما حدث في مثل هذا اليوم منذ 20 عاما ساعة | تصفيات كأس العالم
كرة طائرة - الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
تصفيات المونديال – أولمو ينقذ إنريكي من التعثر مجددا.. إسبانيا تفوز على جورجيا في الـ90+ ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر 4 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول
قد ينال إعجابك