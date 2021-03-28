تحديد موعد وصول عظيمة إلى مصر قادما من ألمانيا لبدء مهمته مع المقاصة

يصل محمد عبد العظيم "عظيمة" إلى القاهرة غدا الإثنين قادما من ألمانيا، استعدادا لبدء مشواره التدريبي مع مصر للمقاصة.

وتولى عظيمة تدريب المقاصة خلفا لإيهاب جلال الذي رحل لتولي تدريب الإسماعيلي.

ويحتل المقاصة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

ويلعب المقاصة ضد سموحة يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ17 من الدوري المصري.

ولم يسبق لعظيمة خوض تجربة الرجل الأول في الدوري المصري من قبل.

صاحب الـ 52 يتمتع بتجربة تدريبية عريضة في الأردن والبحرين وعمان، كما عمل مساعدا لمارتن يول في الأهلي.