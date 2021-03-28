ألفيش: لم أثق في الإدارة السابقة لبرشلونة.. وراموس أفضل مدافع لعبت ضده

كشف داني ألفيش لاعب برشلونة السابق عن موقفه تجاه الإدارة السابقة للنادي الكتالونية مشيرا إلى أن سيرجيو راموس هو أفضل مدافع لعب ضده.

داني ألفيش النادي : ساو باولو برشلونة

وجاوب ألفيش على أسئلة جماهيره عبر حسابه على "انستجرام".

وقال ألفيش عن الإدارة السابقة لبرشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو: "لم أثق في الطاقم الإداري الذي كان موجود وقتها (عند رحيلي من الفريق)".

واستمر "لاحقا أثبت وجهة نظري، كنت أول من قال هذا والجميع أتهمني بالجنون، لكني كعادتي مجنون رائع".

وعن من يفضل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، رد "بغض النظر عن عَظَمة الثنائي، فإن الصور تغني عن ألف كلمة".

ونشر هذه الصورة.

وحول أفضل مدافع لعب ضده، قال: "سيرجيو راموس، له وزن ثقيل للغاية (في إشارة لإمكانيات المدافع الإسباني)".

وكشف عن لحظته المفضلة في كرة القدم "حين شاهدني والدي لأول مرة وأنا ألعب وأيقن أن الحُلم تحول لحقيقة".

وأكد "أفتقد برشلونة للغاية".

وواصل "كافو هو أفضل ظهير أيمن في التاريخ".

وعن أمهر لاعب لعب معه، قال: "نيمار بلا أي شك".

واختار ألفيش زميله السابق في برشلونة تشابي هيرنانديز كأذكى من لعب معه على الإطلاق.

وبسؤاله عن من يلعب وكأنه يرتدي ملابس رسمية، قال: "سيرجيو بوسكيتس".

وأتم "إشبيلية أم برشلونة؟ هذا مثل أن اسألك: هل تحب والدتك أكثر من والدك؟".

ورحل ألفيش عن برشلونة عام 2016، وانتقل ليوفنتوس لمدة موسم ثم انتقل لباريس سان جيرمان لعامين.

وانتقل ألفيش لساو باولو في عام 2019.

وكان ألفيش قد انتقل لبرشلونة عام 2008 قادما من إشبيلية.

ولعب ألفيش مع برشلونة 391 مباراة وسجل 101 هدفا وصنع 89 وفاز بلقب الدوري الإسباني 6 مرات بالإضافة لدوري أبطال أوروبا 3 مرات.