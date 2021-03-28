الإسماعيلي يقترب من استعادة عبد الرحمن مجدي أمام سيراميكا كليوباترا

اقترب عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي من العودة للمشاركة مع فريقه في المباريات بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وكشف مصدر مسؤول داخل الإسماعيلي لـFilGoal.com أن عبد الرحمن مجدي أنهى التدريبات التأهيلية ومن المقرر أن ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية في الأيام المقبلة.

ما يجعله متاحا لدخول قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري يوم السبت المقبل.

وأضاف المصدر أن باهر المحمدي مدافع الفريق سيستمر بعيدا عن المشاركة في المباريات لمواصلة برنامجه التأهيلي، مشيرا إلى اقتراب عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.