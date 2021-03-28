خبر في الجول - اتفاق بين الأهلي وبيراميدز على خصم حق رعاية رمضان من متغيرات صفقة أفشة

توصل ناديا الأهلي وبيراميدز إلى اتفاق بين الطرفين لحصول الأول على حق رعاية رمضان صبحي، وحصول الثاني على باقي مستحقاته المالية الخاصة بمتغيرات انتقال محمد مجدي "أفشة" للقلعة الحمراء.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي وبيراميدز اتفقا بشكل نهائي على خصم حقوق رعاية رمضان صبحي التي يطالب الأهلي بها بيراميدز، ومن مستحقات خاصة بمتغيرات صفقة أفشة وقيمتها مليوني جنيه يطالب بيراميدز بها الأهلي.

هو البند الذي تم تفعيله ضمن صفقة انتقال أفشة من بيراميدز إلى الأهلي.

القصة بالكامل يوضحها لكم FilGoal.com.

بعد انتقال رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون إلى بيراميدز تم تفعيل حقوق رعاية اللاعب والتي تبلغ 5% من قيمة انتقاله من النادي الإنجليزي إلى نظيره المصري، أي ما يساوي 135 ألف جنيه إسترليني نسبة الأهلي بهم 3.5% أي ما يساوي 87 ألف جنيه إسترليني.

وباقي النسبة والمبلغ من حق نادي ستوك سيتي الإنجليزي.

كما أن الأهلي لا يحصل على المبلغ بشكل فوري بل بالتقسيط.

ومنذ 3 شهور أرسل نادي بيراميدز خطابا رسميا للأهلي وجه له خلاله التهنئة بالفوز ببطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وأخبره خلاله أنه بموجب البنود المنصوص عليه في تعاقد أفشة فقد أصبح بيراميدز له الحق في الحصول على مليوني جنيه من الأهلي.

مليون جنيه نص عليها التعاقد في حالة فوز أفشة مع الأهلي بالدوري المصري، وأخرى في حالة التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

كما أكد بيراميدز في خطابه أنه قرر خصم حقوق رعاية رمضان صبحي المقدرة بـ87 ألف جنيه إسترليني من المبلغ المستحق له عند الأهلي والذي يبلغ مليوني جنيه مصري.

وشدد أيضا على أنه لا يوجد لديه أي مشكلة في سداد الأهلي لباقي المبلغ بأي طريقة في المستقبل.

أزمة وهمية

FilGoal.com أيضا علم أن مع مرور الأيام تفاجئ مسؤولي نادي بيراميدز بخطاب مرسل منذ عدة أيام من قبل مونتيري المحامي السويسري الخاص بالأهلي يطالب فيه النادي بدفع حقوق رعاية رمضان صبحي للقلعة الحمراء.

ما دفع عمرو بسيوني مدير التعاقدات والتسويق في بيراميدز للاتصال بنظيره في الأهلي أمير توفيق للاستفهام منه عن الموقف.

ليؤكد له أمير توفيق أنه سيعالج ما حدث وأنه لا داعي للرد على المحامي الدولي الخاص بالأهلي وأن الموضوع منتهي تماما ولا توجد به أي أزمة.