سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة جزر القمر

الأحد، 28 مارس 2021 - 18:42

كتب : FilGoal

منتخب مصر

خرجت مسحة منتخب مصر للكشف عن فيروس كورونا، قبل مواجهة جزر القمر، سلبية بالكامل.

وبالتالي، يصبح المنتخب كامل العدد قبل لعب آخر مباراة في تصفيات كأس أمم إفريقيا، والتي حسم المنتخب التأهل لها.

ولا يغيب عن المنتخب من قائمته الأولى، سوى المصابين والذين غادروا المعسكر، أيمن أشرف وحمدي فتحي وأحمد حجازي.

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وكان منتخب مصر قد تعادل بنتيجة 1-1 مع كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات ليضمن مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويستعد لمواجهة جزر القمر يوم الإثنين على صدارة المجموعة.

مصر جزر القمر منتخب مصر
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