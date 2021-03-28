الشيشيني لـ في الجول: أفضل منح الكثير من بدلاء المنتخب فرصة أمام جزر القمر

يرى سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري يجب عليه منح الفرصة للكثير من البدلاء خلال مواجهة جزر القمر.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون ليتأهل رسميا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جزر القمر غدا الإثنين في الجولة الأخيرة من التصفيات.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لمعرفة أسباب ظهور المنتخب بمستوى غير جيد ضد كينيا، ومن يستحق الحصول على فرصة في مواجهة جزر القمر.

وقال الشيشيني لـFilGoal.com: "المنتخب لم يظهر بشكل مقنع أمام كينيا بسبب عدم تجانس اللاعبين والأجواء في كينيا مثل نقص الأكسجين".

وأضاف "ولكن أمام جزر القمر سيتم تجربة لاعبين لم يشاركوا إلا دقائق قليلة مثل محمد فاروق وحسام حسن".

وأشار "لماذا لا يشارك محمد النني، هل يتم تجربته بالتأكيد لا هذا أمر غير طبيعي، وأعتقد أنه سيلعب أساسيا بدلا من حمدي فتحي".

وواصل "كما يوجد الكثير من اللاعبين لتعويض غياب أحمد حجازي سواء ياسر إبراهيم أو علي جبر".

وأكمل "كما أن عبد الله جمعة الأنسب لقيادة الجبهة اليسرى، وهو يستحق الحصول على فرصة مثل محمد النني".

وعن التشكيل الأنسب للمباراة اختار سامي الشيشيني:

المرمى: جنش.

الدفاع: عمر جابر – علي جبر (ياسر إبراهيم – الونش – عبد الله جمعة.

الوسط: محمد النني – عمرو السولية – محمد فاروق.

الهجوم: محمد صلاح – تريزيجيه – محمد شريف.