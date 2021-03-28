بهدف ديمبيلي وآخر عكسي.. فرنسا تفوز على كازاخستان للمرة الأولى تاريخيا

فاز منتخب فرنسا بنتيجة 2-0 أما مضيفه كازاخستان ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، اليوم الأحد.

سجل الأهداف الثنائي عثمان ديمبيلي وهدف سجله سيرهي ماليي في مرماه بالخطأ.

لتصبح فرنسا في صدارة المجموعة مؤقتا برصيد 4 نقاط بفارق 3 عن البوسنة وفنلندا وأوكرانيا الذين خاضوا مباراة واحدة في التصفيات. فيما تتواجد كازاخستان في قاع المجموعة بدون أي نقاط.

وجاء هدف ديمبيلي في الدقيقة 19 بعد ضغط فرنسي قوي، بعد تمريرة من أنطوني مارسيال وصلت إلى مهاجم برشلونة الذي سدد بقوة في المرمى.

ويعد هذا هو الهدف الأول لديمبيلي منذ شهر يونيو 2018 والثالث دوليا له مع منتخب فرنسا.

وقدم منتخب كازاخستان أداء دفاعيا متميزا خلال الشوط الأول، لكن هدف عكسي بعد إنقاذ رائع حسم نتيجة اللقاء.

وكاد مارسيال أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 43 بعد لعبة رائعة من توماس ليمار، لكن سيرهي ماليي أنقذ الكرة من على خط المرمى وحولها إلى ركنية.

بعد ذلك الإنقاذ الرائع، جاءت الركنية، يحاول ماليي أن يبعد الكرة برأسه قبل أن تصل إلى بول بوجبا، لكنه عوضا عن هذا يسكنها شباك منتخب بلاده.

وسجل أنطوان جريزمان هدفا، بعد ركلة حرة نفذت سريعا، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

وتألق الحارس أليكساندر موكين أمام كيليان مبابي البديل الذي قدم أداء رائعا بعد مشاركته.

وتصدى موكين لفرصة خطيرة من ديمبيلي في الدقيقة 70 افتقرت للقوة المناسبة. وفي الدقيقة 71 تألق مجددا بعد تسديدة من مبابي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فرنسا في الدقيقة 74 بعد تدخل قوي من الثنائي نورالي أليب وتيميرلان إرلانوف داخل منطقة الجزاء على مبابي.

وسدد مبابي ضربة الجزاء في الدقيقة 75، لكن الحارس المتميز موكين تألق وتصدى للكرة. لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0 لصالح فرنسا.

وتعد تلك هي أول مواجهة بين المنتخبين في التاريخ.

ويواجه منتخب فرنسا نظيره البوسنة يوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من التصفيات.

فيما يواجه منتخب كازاخستان نظيره أوكرانيا في نفس اليوم ضمن منافسات نفس الجولة.