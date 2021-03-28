الجزيري يواصل التألق.. تونس تختتم تصفيات إفريقيا بثنائية في غينيا الإستوائية

واصل سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك تألقه مع منتخب تونس، وساهم في فوز بلاده على غينيا الإستوائية.

وفازت تونس على غينيا الإستوائية بهدفين مقابل هدف الملعب الأوليمبي برادس، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

سجل سيف الدين الجزيري هدفا، وأضاف أكابو الهدف الثاني بالخطأ في مرماه، فيما سجل فراس شواط هدف غينيا بالخطأ في مرماه.

ساسي يصنع ⬅ سيف الجزيري يسجل تونس تتقدم بأقدام نجم الزمالك بهدف ضد غينيا الاستوائية ⚽pic.twitter.com/v6oWWKfKsh — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 28, 2021

التشكيل

منذر الكبير مدرب تونس بدأ اللقاء بـ سيف الدين الجزيري كمهاجم أساسي، وتواجد فرجاني ساسي كأساسي في وسط الملعب أيضا.

وصف المباراة

تونس تقدمت سريعا في الدقيقة الرابعة. بينية رائعة من وسط الملعب عن طريق فرجاني ساسي إلى سيف الجزيري الذي انفرد بالمرمى وسجل الكرة بين قدمي الحارس، مسجلا الأول.

تونس كادت تسجل الثاني في الدقيقة الـ27 بعد ترميرة قطعها يوسف المساكني وراوغ المدافع وانفرد بالمرمى، لكنه سدد بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم تونس بهدف.

الشوط الثاني

تونس بدأ الشوط الثاني بقوة أيضا، فأضافت هدفا ثانيا في الدقيقة الـ52. بينية جديدة من ساسي إلى علي عبدي، والذي أرسل عرضية ارتطمت برأس أكابو مدافع غينيا وسكن الشباك بالخطأ.

سيف الجزيري تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ55 بسبب تدخل عنيف على لاعب غينيا.

وفي الدقيقة الـ62 أجرى منذر الكبير تبديلين بدخول غيسى لايدوني، وسيف خاوي بدلا من حمزة رافع، وأنيس سماني.

وغادر سيف الجزيري المباراة في الدقيقة الـ72 لصالح سعد بقير.

وأخيرا، شارك فراس شواط بدلا من يوسف المساكني في الدقيقة الـ82.

عودة غير مكتملة

تونس أهدرت فرصة الثالث بالدقيقة الـ85 بعد اختراف من ساسي داخل منطقة الجزاء، ثم تمريرة إلى سيف خاوي الذي سجلها في المرمى لكن من موقف تسلل.

وفي الدقيقة الـ88 سجلت غينيا الإستوائية الأول من كرة ثابتة، سجلها فراس شواط بالخطأ في مرماه.

وكادت غينيا تدرك التعادل في الدقيقة الـ90 من انفراد لـ بيير جانيت الذي سدد، وتصدى لها معز حسن، لترتد الكرة إلى زميله الذي سدد فوق المرمى من موقف تسلل، ولينتهي اللقاء بفوز تونس بهدفين مقابل هدف.

في مباراة أخرى، فازت تنزانيا على ليبيا بهدف سيمون موسوفا بالدقيقة الـ45 من المجموعة ذاتها.

الفوز رفع رصيد تونس للنقطة الـ16 في صدارة ترتيب المجموعة العاشرة من التصفيات، فيما تجمد رصيد غينيا الإستوائية عند 9 نقاط في المركز الثاني.

وارتفع رصيد تنزانيا للنقطة السابعة في المركز الثالث، وتجمد رصيد ليبيا عند ثلاث نقاط بالمركز الأخير.