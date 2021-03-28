الجزيري يواصل التألق.. تونس تختتم تصفيات إفريقيا بثنائية في غينيا الإستوائية

الأحد، 28 مارس 2021 - 16:56

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري مع منتخب تونس أمام السودان

واصل سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك تألقه مع منتخب تونس، وساهم في فوز بلاده على غينيا الإستوائية.

وفازت تونس على غينيا الإستوائية بهدفين مقابل هدف الملعب الأوليمبي برادس، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

سجل سيف الدين الجزيري هدفا، وأضاف أكابو الهدف الثاني بالخطأ في مرماه، فيما سجل فراس شواط هدف غينيا بالخطأ في مرماه.

أخبار متعلقة
طبيب تونس: معلول ليس غاضبا.. وهذا موعد مشاركته مع الأهلي طبيب الأهلي: التواصل مستمر مع طبيب منتخب تونس لمتابعة حالة معلول قائمة تونس - انضمام ساسي وعودة الجزيري واستبعاد معلول للإصابة الجزيري يسجل ونسور تونس تفترس ليبيا بخماسية.. وهدف قاتل يؤهل غينيا الاستوائية لأمم إفريقيا

التشكيل

منذر الكبير مدرب تونس بدأ اللقاء بـ سيف الدين الجزيري كمهاجم أساسي، وتواجد فرجاني ساسي كأساسي في وسط الملعب أيضا.

وصف المباراة

تونس تقدمت سريعا في الدقيقة الرابعة. بينية رائعة من وسط الملعب عن طريق فرجاني ساسي إلى سيف الجزيري الذي انفرد بالمرمى وسجل الكرة بين قدمي الحارس، مسجلا الأول.

تونس كادت تسجل الثاني في الدقيقة الـ27 بعد ترميرة قطعها يوسف المساكني وراوغ المدافع وانفرد بالمرمى، لكنه سدد بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم تونس بهدف.

الشوط الثاني

تونس بدأ الشوط الثاني بقوة أيضا، فأضافت هدفا ثانيا في الدقيقة الـ52. بينية جديدة من ساسي إلى علي عبدي، والذي أرسل عرضية ارتطمت برأس أكابو مدافع غينيا وسكن الشباك بالخطأ.

سيف الجزيري تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ55 بسبب تدخل عنيف على لاعب غينيا.

وفي الدقيقة الـ62 أجرى منذر الكبير تبديلين بدخول غيسى لايدوني، وسيف خاوي بدلا من حمزة رافع، وأنيس سماني.

وغادر سيف الجزيري المباراة في الدقيقة الـ72 لصالح سعد بقير.

وأخيرا، شارك فراس شواط بدلا من يوسف المساكني في الدقيقة الـ82.

عودة غير مكتملة

تونس أهدرت فرصة الثالث بالدقيقة الـ85 بعد اختراف من ساسي داخل منطقة الجزاء، ثم تمريرة إلى سيف خاوي الذي سجلها في المرمى لكن من موقف تسلل.

وفي الدقيقة الـ88 سجلت غينيا الإستوائية الأول من كرة ثابتة، سجلها فراس شواط بالخطأ في مرماه.

وكادت غينيا تدرك التعادل في الدقيقة الـ90 من انفراد لـ بيير جانيت الذي سدد، وتصدى لها معز حسن، لترتد الكرة إلى زميله الذي سدد فوق المرمى من موقف تسلل، ولينتهي اللقاء بفوز تونس بهدفين مقابل هدف.

في مباراة أخرى، فازت تنزانيا على ليبيا بهدف سيمون موسوفا بالدقيقة الـ45 من المجموعة ذاتها.

الفوز رفع رصيد تونس للنقطة الـ16 في صدارة ترتيب المجموعة العاشرة من التصفيات، فيما تجمد رصيد غينيا الإستوائية عند 9 نقاط في المركز الثاني.

وارتفع رصيد تنزانيا للنقطة السابعة في المركز الثالث، وتجمد رصيد ليبيا عند ثلاث نقاط بالمركز الأخير.

تصفيات إفريقيا تونس غينيا الإستوائية
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - اتفاق بين الأهلي وبيراميدز على خصم حق رعاية رمضان من متغيرات صفقة أفشة 9 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر البدري: هذه مرحلة أهداف.. وما يقال حول تمرد النني "مهاترات" 17 دقيقة | منتخب مصر
للمرة الرابعة.. تاريخ جديد ينتظر مصر ضد جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 18 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة جزر القمر 22 دقيقة | منتخب مصر
الشيشيني لـ في الجول: أفضل منح الكثير من بدلاء المنتخب فرصة أمام جزر القمر 59 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
تقرير سوداني: السلطات الصحية ترفض حضور الجماهير لمباراتي الهلال أمام صنداونز والأهلي ضد المريخ ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بهدف ديمبيلي وآخر عكسي.. فرنسا تفوز على كازاخستان للمرة الأولى تاريخيا ساعة | تصفيات كأس العالم
الجزيري يواصل التألق.. تونس تختتم تصفيات إفريقيا بثنائية في غينيا الإستوائية 2 ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر 4 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول
قد ينال إعجابك