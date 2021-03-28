مران الزمالك – أحمد فتوح يشارك.. والمثلوثي يواصل التأهيل
الأحد، 28 مارس 2021 - 16:14
كتب : إبراهيم رمضان
شارك أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك في مران الفريق بعد تعافيه من نزلة البرد التي عانى منها.
وكان اللاعب قد أدى تدريبات تأهيلية قبل الانضمام إلى المران الجماعي للفريق.
من جهة أخرى، واصل حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي، أداء تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وخاض المثلوثي مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، تحت إشراف أخصائي التأهيل.
وخضع محمد أبو جبل، ومحمد عواد، وأحمد نادر السيد، والسيد عطية حراس مرمى الفريق لمجموعة تدريبات بدنية شاقة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس، خلال المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وشهد مران الحراس مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة، وبعدها أدى رباعي حراسة المرمى تدريبات فنية.
وخضع الرباعي لوحدة تدريبية للتعامل مع الكرات العرضية، بالإضافة إلى التسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء.
باتريس كارتيرون قسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وذلك خلال المران الجماعي.
وركز كارتيرون خلال التدريب على التمريرات السريعة من لمسة واحدة، وقام المدير الفني بإيقاف المران أكثر من مرة لمنح التعليمات للاعبين، وتصحيح الأخطاء.
ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.