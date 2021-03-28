آس: كارباخال قد يلحق بمواجهة ليفربول والكلاسيكو

قد يلحق داني كارباخال مدافع ريال مدريد بالمباريات المرتقبة لفريقه مطلع الشهر المقبل، حسب تقارير إسبانية.

سيستقبل ريال مدريد منافسه ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 6 أبريل، قبل أن يواجه برشلونة في الدوري الإسباني يوم السبت التالي، ثم يحل ضيفا على الحمر في لقاء الإياب يوم الأربعاء.

وأفادت جريدة آس الإسبانية أن المدافع الإسباني أصبح جاهزا للعودة بعد غيابه لنحو شهر ونصف منذ الإصابة في لقاء فالنسيا بالدوري الإسباني منتصف فبراير الماضي.

وعاد كارباخال لتدريبات ريال مدريد يوم السبت استعدادا لمواجهة إيبار في الدوري الإسباني السبت المقبل، قبل المباريات الـ3 الهامة التي تليها، ليفربول وبرشلونة وليفربول مجددا.

كارباخال البالغ من العمر 29 عاما كان يعاني من تمزق عضلي في الفخذ الأيمن مع تضرر الأوتار، حسبما أعلن ريال مدريد وقتها.

وكانت التوقعات في ذلك الحين تشير إلى أنه سيغيب عن كتيبة زين الدين زيدان لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

الظهير الإسباني شارك في 14 مباراة فقط هذا الموسم بسبب الإصابات.