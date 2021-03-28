رومانو: اجتماع بين وكيل رونالدو ومينديز.. اللاعب يحلم بالعودة إلى ريال مدريد

الأحد، 28 مارس 2021 - 16:00

كتب : FilGoal

رونالدو

سيقرر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ما سيفعله خلال الموسم المقبل، بعد اجتماع وكيله بإدارة يوفنتوس، وذلك حسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي.

وكتب رومانو في عموده الخاص على موقع benchwarmers البريطاني: "خورخي مينديز وكيل رونالدو سيجتمع مع إدارة يوفنتوس خلال شهر مايو المقبل".

وواصل "رونالدو لديه عام متبقي في عقده، لكن كل شيء ممكن".

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وتابع "النجم البرتغالي يحلم بالعودة إلى ريال مدريد، حتى الآن لا توجد أي إشارة من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حول الموقف. ولا يوجد أي مفاوضات متقدمة بهذا الصدد".

صاحب الـ36 عاما انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في صيف 2018 بمبلغ 117 مليون يورو.

وشارك رونالدو خلال الموسم الجاري في 34 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 30 هدفا وصنع 4 آخرين.

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