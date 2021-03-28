فينالدوم عن أزمة استبداله: لا تضخموا الأمور

قلل جيني فينالدوم قائد منتخب هولندا من أزمة غضبه من الاستبدال في مباراة لاتفيا بتصفيات كأس العالم 2022.

فرانك دي بور المدير الفني لهولندا استبدل فينالدوم في الدقائق العشرة الأخيرة لمباراة لاتفيا حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم البرتقالي 2-0، فأظهر لاعب ليفربول غضبه واتجه مباشرة إلى غرف خلع الملابس.

وقال فينالدوم في تصريحات لشبكة NOS: "نعم كنت غاضبا بعض الشيء من استبدالي، لكن لا يجب أن نضخم الأمور أكبر من ذلك".

وأضاف "وددت البقاء في الملعب لأنه كان لدي شعور بأنني قد أسجل هدفا لأن منتخب لاتفيا فتح دفاعاته".

وتابع البالغ من العمر 30 عاما "تحدثت مع دي بور عن هذا الأمر عقب اللقاء، وانتهت الأزمة بلا غضاضة".

وأوضح "عندما تقدم مباراة جيدة لا تريد استبدالك بأي شكل، لكن لدينا بعض اللاعبين على مقاعد البدلاء بحاجة للمشاركة".

وأتم قائد هولندا "قد أشعر بخيبة أمل حين يتم استبدالي على المستوى الشخصي، لكن بشكل عام فإن مشاركة العديد من اللاعبين تحافظ على الروح العالية في صفوف الفريق".

بعد البداية السيئة، عادت هولندا للطريق الصحيح بالفوز على لاتفيا في حضور الجماهير، بعد الخسارة من تركيا في الجولة الافتتاحية للتصفيات.

فازت هولندا على لاتفيا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "يوان كرويف أرينا"، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

الفوز رفع رصيد هولندا للنقطة الثالثة من مباراتين، فيما تجمد رصيد لاتفيا عند صفر.