تقرير: يوفنتوس يستهدف ضم نجم أتليتكو مدريد

الأحد، 28 مارس 2021 - 14:17

كتب : FilGoal

ملعب يوفنتوس

يفكر نادي يوفنتوس لضم جواو فيليكس صانع ألعاب أتليتكو مدريد الصيف المقبل ضمن عدة تدعيمات على الفريق، حسب تقارير إيطالية.

وذكرت شبكة توتو سبورت أن يوفنتوس وضع النجم البرتغالي في قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

التقرير أوضح أن الصفقة لن تتم بسهولة أو بمبلغ زهيد، لوجود اللاعب ضمن الخطط المستقبلية للنادي الإسبانية.

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ويعتمد يوفنتوس في رغبته في ضم فيليكس على حاجة اللاعب للعب بأسلوب هجومي أفضل من الذي يلعب به دييجو سيميوني مدرب أتليتكو، بالإضافة إلى إمكانية استمرار مواطنه كريستيانو رونالدو في صفوف السيدة العجوز لموسم آخر.

شبكة توتو سبورت أفادت بأن اسم اللاعب البرتغالي ضمن مجموعة من اللاعبين يدرس يوفنتوس ضمهم في الصيف المقبل.

أبرز الأسماء هي ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان، وإسكو لاعب ريال مدريد وعثمان ديمبلي جناح برشلونة، وجابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، لكن الوضع المالي ليوفنتوس في الصيف سيحسم الكثير من الأمور.

يوفنتوس ودع دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 على يد بورتو، كما أنه فرصه في التتويج بالدوري الإيطالي هذا الموسم ليست كبيرة.

فالبيانكونيري يتواجد في المركز الثالث بجدول الدوري بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر.

يوفنتوس جواو فيليكس أتليتكو مدريد
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