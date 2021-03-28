تقرير: التجديد لـ ديمبيلي أولوية في برشلونة

الأحد، 28 مارس 2021 - 14:16

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن برشلونة يسعى لتجديد عقد نجمه عثمان ديمبيلي بعدما بات أحد العناصر التي لا غنى عنها في كتيبة المدرب رونالد كومان.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

وكتبت موندو أن التجديد للجناح الفرنسي، البالغ عمره 23 عاما، يبقى ضمن أولويات إدارة النادي الإسباني.

وأشارت موندو إلى أن برشلونة سعى لتمديد عقد ديمبيلي، لاعب دورتموند السابق، في أكتوبر الماضي لتقوية موقف النادي في حال عرض اللاعب للبيع.

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لكن يسعى فريق بلاوجرانا الآن للحفاظ على لاعب فرنسا بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة والتي أعادته لتمثيل منتخب الديوك بعد غياب عامين.

وشارك ديمبيلي في 35 مباراة مع برشلونة وسجل 9 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويخوض ديمبيلي موسمه الرابع مع برشلونة الذي انتقل له مقابل 135 مليون يورو.

وإجمالا خاض ديمبيلي 109 مباريات مع برشلونة وسجل 28 هدفا وأرسل 20 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب.

ديمبيلي برشلونة
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