مولر ساخرا من اتهام ألمانيا بخطف موسيالا: لا يحمل دما إنجليزيا

الأحد، 28 مارس 2021 - 13:08

كتب : FilGoal

موسيالا

سخر توماس مولر نجم ألمانيا وبايرن ميونيخ من اتهام بلده بـ"خطف" اللاعب جمال موسيالا ليمثل الفريق الأول للأولى بدلا من إنجلترا التي لعب لمنتخب شبابها.

جمال موسيالا

النادي : بايرن ميونيخ

ألمانيا

وقال مولر لصحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"لا أعرف إن كنا خطفناه. نظرت إلى دمه ولم أجد دما إنجليزيا".

ثم استدرك "لكننا سعداء في ألمانيا بقرار موسيالا. أمر رائع أن يلعب لبايرن ومنتخب ألمانيا. هؤلاء المراهقون يجعلونني أقدم أقصى ما لدي، لكني أرى عكس ذلك".

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وأضاف "أنا أجعلهم يبذلون أقصى ما لديهم، عليهم إدراك أنه حين تبدأ اللعب لبايرن، العمر لا يهم، عليهم الفوز. لذا لا وقت لديهم، عليهم النظر للمستقبل والتعلم من اللاعبين الكبار".

وأتم "هكذا تسري عملية التطوير، لكن عليهم التفكير بأنه حين تلعب عليك القيام بكل شيء لتفوز".

وشارك موسيالا (18 عاما) كبديل في فوز ألمانيا على آيسلندا بثلاثة أهداف دون رد يوم الخميس في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

وولد موسيالا في ألمانيا لأب نيجيري إنجليزي وأم ألمانية، ترعرع في إنجلترا ولعب لمنتخب شبابها وكذلك مثل منتخب ألمانيا للناشئين.

واختار موسيالا ارتداء قميص منتخب ألمانيا الأول بدلا من إنجلترا.

ظل في نادي تشيلسي من 2011 إلى 2019 قبل أن ينتقل لبايرن.

وشارك موسيالا في 30 مباراة مع الفريق الأول لبايرن وسجل 4 أهداف.

ويستعد موسيالا لمواجهة مضيفته رومانيا اليوم الأحد في الجولة الثانية من تصفيات مونديال قطر 2022.

موسيالا
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