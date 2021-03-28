هاني سعيد: مندهش من شائعات تتردد حول هروب رمضان صبحي من معسكر المنتخب

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إنه مندهش من الشائعات التي يتم ترديدها بشأن "هروب" رمضان صبحي نجم فريقه وأحد هدافي الدوري من معسكر منتخب مصر لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وصرح سعيد للصحفيين: "مندهش من الشائعات التي يرددها البعض بشأن هروب رمضان صبحي نجم الفريق وأحد هدافي الدوري، من معسكر منتخب مصر لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر".

وواصل "لا أعرف مصدر الأخبار المغلوطة والشائعات التي تهدف للنيل من أحد أهم لاعبي الكرة المصرية وقائد المنتخب الأولمبي، الذي يستعد لخوض غمار منافسات أولمبياد طوكيو، بنشر شائعة مغرضة، رغم أن الجهاز الفني لمنتخب مصر أعلن أن اللاعب هو ومحمد حمدي وأحمد توفيق من أكثر اللاعبين حرصا على التواجد مع المنتخب في المباراتين".

وأكمل "كما أنهم حزنوا بشدة بعد خضوعهم للكشف الطبي مع طبيب المنتخب بمجرد عودتهم مع بيراميدز من تنزانيا، والتأكد من الإصابة بعد الخضوع للفحوصات والأشعة اللازمة وحاجتهم جميعا للعلاج والتأهيل لمدة 10 أيام، وبالتالي الغياب عن المباراتين".

وتابع "لاعبو بيراميدز لا يهربون من المهام الوطنية ودائما تجدهم الأكثر حرصا على التواجد مع المنتخبات، ويمثلون ناديهم بأفضل صورة ممكنة".

وأردف "أشعر بفخر شديد بمد بيراميدز المنتخبات الوطنية بعناصر دولية عديدة، إذ كان من المفترض وجود الرباعي عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومحمد حمدي وأحمد توفيق مع المنتخب الأول لولا الإصابات، بجانب الخماسي علي جبر وعمر جابر وأحمد أيمن منصور ومحمد فاروق وإسلام عيسى، النادي يفخر بهم جميعا".

وأتم "النادي كان يأمل كذلك في وجود الثلاثي شريف إكرامي وأحمد سامي ونبيل عماد دونجا في صفوف المنتخب الوطني، في ظل الأداء الرائع الذي يقدمه الثلاثي هذا الموسم، وأتمنى أن يحصلوا على الفرصة في المعسكرات المقبلة، والنادي يرفض تماما الاتهامات الباطلة تجاه أي من لاعبيه، ويشدد على وطنية اللاعبين وحرصهم الشديد على خدمة منتخبات بلادهم في مختلف المراحل".

وكان منتخب مصر قد تعادل بنتيجة 1-1 مع كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات ليضمن مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2021، ويستعد لمواجهة جزر القمر يوم الإثنين.

وأبعدت الإصابة رمضان صبحي عن معسكر المنتخب الحالي بسبب الإصابة التي لحقت به عقب مواجهة نامونجو والتي سجل خلالها من ركلة جزاء في انتصار فريقه بنتيجة 2-0.