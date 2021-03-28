غياب مدافع ألمانيا ضد رومانيا ومقدونيا

سيغيب نيكلاس زوله مدافع بايرن ميونيخ عن مباراتي منتخب ألمانيا ضد رومانيا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وأفاد ناديه في بيان بأن المدافع لن متاحا للمشاركة مع المنتخب الألماني في مباراتي تصفيات كأس العالم ضد رومانيا ومقدونيا الشمالية.

ويعاني اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من إصابة عضلية عبارة عن إجهاد في مؤخرة فخذه الأيسر.

وبدأ منتخب ألمانيا مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بانتصار كبير على أيسلندا بثلاثية دون رد.

واستضاف منتخب ألمانيا منافسه الأيسلندي في ملعب إم أس في آرينا لحساب الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

افتتح ليون جوريتسكا أهداف اللقاء في الدقيقة الثالثة وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني عقب أربع دقائق.

وسجل إلكاي جوندوجان الهدف الثالث للماكينات في الدقيقة 56.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى الرسمية لجمال موسيالا موهبة بايرن ميونيخ بعد نزاع عليه بين المنتخب الألماني والإنجليزي إذ أنه سبق تمثيل الأسود الثلاثة على مستوى الشباب.