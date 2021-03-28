رضا شحاتة: بواليا دخل الأهلي بشكل خاطئ.. وأستطيع تقديم أداء أفضل من موسيماني

يرى رضا شحاتة مدرب الجونة بأن والتر بواليا دخل فريق الأهلي بشكل خاطئ، وهذا ما أثر على مستواه.

وقال رضا شحاتة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "والتر بواليا لاعب كبير، ولكن الضغوط تؤثر عليه".

وأضاف "أعتقد بأن طريقة إدخاله مع الأهلي أثرت عليه، لأنه كان يُفترض أن يحصل على فرصته بالتدريج ولا يُدفع به مباشرة بشكل أثر على ثقته بسبب إهدار بعض الفرص في بداية مشواره مع الفريق".

مدرب الجونة أتبع "بواليا ليس من اللاعبين الذين لا يجيدون التعامل مع الضغوط. أعلم شخصيته جيدا من خلال معايشتي له لفترة، والأمر لا يتعدى سوء توفيق يحتاج لتسجيله بعض الأهداف لاكتساب الثقة".

وعن موسيماني، قال رضا شحاتة "لو كنت مدربا للنادي الأهلي لحققت أداء أفضل من موسيماني؟ نعم أعتقد ذلك".

وأتم "أعتقد بأن المجموعة الحالية باستطاعتها إنتاج كرة أفضل من ذلك".