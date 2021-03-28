نجله: مسؤول كبير أبلغ حسن شحاتة بقيادة مصر قبل أن تتغير الأمور.. والزمالك جس نبضي بشأنه

الأحد، 28 مارس 2021 - 11:41

كتب : FilGoal

حسن شحاتة

قال كريم شحاتة نجل حسن شحاتة نجم ومدرب مصر والزمالك السابق إن الأخير أُبلغ بتعيينه مدربا لمنتخب مصر قبل أن تتغير الأمور بعد فترة قصيرة.

وصرح كريم عبر قناة صدى البلد "كابتن حسن تلقى مكالمة من هاني أبو ريدة ومسؤول كبير في الدولة، أُبلغ أنه سيقود منتخب مصر (بعد إقالة خافيير أجيري)، لكن بعد ساعتين تغيرت الأمور. أعرف تفاصيل لكن لا أستطيع كشفها".

وأضاف "حسن شحاتة تلقى عرضا لتدريب ناد سعودي منذ شهرين، ومنذ عام ونصف تلقى عرضا من مولودية الجزائر، لكنه غير متحمس، يرى أنه تشبع بعد إنجازات كبيرة حققها".

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وعن الزمالك أوضح "كان هناك كلام، لكن بدون عرض رسمي، مسؤول في النادي هاتفني وسألني عن إمكانية قدوم حسن شحاتة، أبلغته أن الأمر صعب، وعرضت ذلك عليه فعلا، لكنه مثلما قلت غير متحمس".

وأتم "عُرض عليه أيضا أن يكون رئيس اللجنة الفنية في النادي، لكنه رجل ملعب".

بعد رحيله عن بتروجت في إبريل 2017، لم يتول المعلم حسن شحاتة (71 عاما) تدريب أي فريق.

أيقونة الزمالك ومنتخب مصر السابق يبقى إنجازه غير المسبوق هو التتويج بكأس إفريقيا 3 مرات متتالية مع الفراعنة.

حسن شحاتة
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