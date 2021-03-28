ميدو وشيكابالا في اختيارات مدحت عبد الهادي لتشكيل مصر التاريخي

الأحد، 28 مارس 2021 - 11:07

كتب : FilGoal

شيكابالا مع الزمالك أمام بيراميدز

اختار مدحت عبد الهادي نجم مصر والزمالك السابق التشكيل التاريخي لمنتخب الفراعنة.

وغلب جيل 1998، الذي توج بكأس إفريقيا، على اختيارات المدافع الأسبق.

وكان عبد الهادي أحد المتوجين بكأس إفريقيا 1998 في بوركينا فاسو تحت قيادة المخضرم الراحل محمود الجوهري.

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وجاء تشكيل عبد الهادي:

حارس المرمى: نادر السيد

الدفاع: أحمد رمزي - مدحت عبد الهادي - سمير كمونة - إبراهيم حسن

وسط الملعب: عبد الستار صبري - إسماعيل يوسف - حازم إمام - هاني رمزي - محمود عبد الرازق "شيكابالا"

الهجوم: أحمد حسام "ميدو"

ولعب عبد الهادي 49 مباراة مع منتخب مصر وسجل هدفا وحيدا كان ضد جنوب إفريقيا.

وشارك عبد الهادي في كأس إفريقيا 1996 و1998 وكأس القارات 1999.

منتخب مصر مدحت عبد الهادي
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