مدحت عبد الهادي في تصريحات نارية: اللاعبون فقدوا الثقة في إدارة الزمالك

تحدث مدحت عبد الهادي، المدرب العام السابق للزمالك ونجم الفريق السابق، عن كواليس أزمات النادي في الفترة الأخيرة والتي عجلت برحيل المدرب جايمي باتشيكو وعودة الفرنسي باتريس كارتيرون.

أزمة مستحقات، تغيير مجلس الإدارة، تقارير عن تمرد اللاعبين، تسريب عقود، اتهام باتشيكو بتوتر علاقته باللاعبين، أمور عديدة تكلم عنها مدافع مصر السابق قد تكون السبب في تراجع نتائج الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة.

عمل عبد الهادي كمدرب عام في جهاز باتشيكو، قبل أن يرحل مع الاستغناء عن خدمات الأخير واستعادة كارتيرون منتصف شهر مارس الجاري.

وقال عبد الهادي عبر قناة النهار:"الزمالك تأثر كثيرا برحيل مجلس الإدارة قبل أيام من نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن الجهاز الفني كان جديدا، اللاعبون كانوا قلقين من موضوع المادة".

وأضاف "حين يخرج تصريح من مسؤول بعد تعيين لجنة لإدارة النادي، بأن الزمالك لا توجد به أموال، هذا يجعل اللاعب يفكر كثيرا، أنا وعبد الحليم علي وأشرف قاسم كنا نركز على الجانب النفسي للاعبين".

واستمر "قيل إن اللاعبين رفضوا التدرب بسبب أزمة المستحقات، هذا لم يحدث. الإدارة وعدتهم بموعد لدفع المستحقات وجلس مسؤول معهم وهذا ما سبب المشكلة. الثقة باتت مفقودة لدى اللاعبين. ما حدث أن الجلسة أخذت وقتا طويلا، ثم تحدثنا مع اللاعبين أن لدينا مباراة هامة وعلينا الاستعداد لها، ثم بدأ المران".

وواصل "مرتضى منصور (الرئيس السابق للنادي) كان ناجحا في هذا الأمر. مسألة المادة تنعكس على اللاعب في الملعب. آخر جلسة مع اللاعبين كانت قبل لقاء وادي دجلة، هل نفذت الإدارة وعدها؟".

وأردف "تسريب العقود هو سبب أزمة الحديث عن رحيل لاعبين مثل فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو، وهو ما حدث في الولاية الأولى لكارتيرون. هذا ما يجعل اللاعب يفكر مرة واثنين وثلاثة".

ودافع عبد الهادي عن باتشيكو بالقول:"أي خطأ من لاعب كانت تطبق عليه اللائحة. وإذا زاد التجاوز يتم استبعاده من المعسكر. ما قيل في آخر مؤتمر للجنة الزمالك عن مشاركة بنشرقي في مباراة رغم عودته لمصر متأخرا غير صحيح. حين تأخر يوما لم يلعب، جلس احتياطيا وفرضت عليه عقوبة، الأمر ذاته بالنسبة لساسي، مصطفى محمد كان يتدرب يوما ويجلس يوما مع اللجنة، كنا نستبعده من المعسكر".

وأتم "فوجئت أن بعض اللاعبين بدأوا اتخاذ إجراءات قانونية ضد النادي".

انتهت رحلة باتشيكو مع الزمالك في 11 مارس الماضي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الدوري.

وبدأت الولاية الثانية لكارتيرون بالخسارة في القاهرة بهدف ضد الترجي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز مبتعدا بست نقاط عن الأهلي الوصيف وللأخير 3 لقاءات مؤجلة.

بينما تعقد موقفه في دوري الأبطال في ظل احتلاله للمركز الثالث في ترتيب المجموعة ورصيده نقطتين مبتعدا بست نقاط عن مولودية الجزائر الوصيف وبثماني نقاط عن الترجي المتصدر.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في 3 إبريل المقبل.