مواعيد مباريات الأحد 28 مارس 2021.. السودان ضد جنوب إفريقيا ورومانيا تتحدى ألمانيا

يواجه منتخب تونس ضيفه غينيا الاستوائية ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، في الثالثة عصرا. ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 4".

ويحل منتخب ليبيا ضيفا على نظيره تنزانيا ضمن منافسات نفس الجولة في الثالثة عصرا، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

وتقام مباراة السودان وجنوب إفريقيا في نفس الجولة، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 4".

ويحل منتخب فرنسا ضيفا على كازاخستان ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك فيالثالثة عصرا، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويستضيف منتخب جورجيا نظيره إسبانيا في نفس الجولة، في السادسة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي نفس الموعد والجولة، يحل منتخب إنجلترا ضيفا على ألبانيا، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

ويستضيف منتخب رومانيا نظيره ألمانيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقارة أوروبا في الثامنة و45 دقيقة مساء، ويذاعاللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي نفس الموعد والجولة يستضيف منتخب بلغاريا نظيره إيطاليا، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الأحد من هنا.