الدرندلي: إدارة الأهلي حققت 85% من البرنامج الانتخابي.. ولدينا احتياطي نقدي ضخم

كشف خالد الدرندلي أمين الصندوق بالأهلي عن أن مجلس الإدارة الحالي أنهى 85% من برنامجه الانتخابي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا وسيكون الدرندلي هو رئيس البعثة للسودان.

وقال الدرندلي: "لدينا ثقافة الفوز ونرجو أن نتأهل من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا".

عن خطة مجلس الإدارة، قال: "رؤية مجلس الإدارة هي الإلتزام تجاه أعضاء الجمعية العمومية وتنفيذ البرنامج الانتخابي وحققنا 85-90% منه".

وأضاف "كل ما وعدنا به في الإنشاءات تم. هناك تطوير في فروع الشيخ زايد ومدينة نصر".

وتابع "بدأنا في فرع التجمع وسيُفتتح قبل نهاية مدة المجلس الإنتخابية الحالية".

وأكمل "عقدنا مناقصة بين 4 بنوك كبرى وحصلنا على تمويل لكي نفتتح فرع التجمع ونُكمل الإنشاءات".

وأوضح "بمجرد افتتاح الفرع سنحصل على عضويات ومنها سنسدد ما حصلنا عليه".

وواصل "نوفر الاستقرار للاعبين في كل الألعاب وليس كرة القدم فقط، كما أن كل الموظفين حصلوا على رواتبهم".

وأتم "الوضع المالي للنادي مستقر ولدينا احتياطي نقدي ضخم وسيرتفع بعد افتتاح فرع التجمع".