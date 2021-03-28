في الدرجة الثالثة – "المسعف والسائق كانا يؤديان الصلاة".. نقل لاعب مصاب بسيارة ملاكي

شهدت مباراة بدر ومركز شباب القباري في دوري الدرجة الثالثة، واقعة غير اعتيادية بعد دخول سيارة ملاكي لأرض الملعب لنقل أحد اللاعبين المصابين بصفوف أصحاب الأرض.

المباراة انتهت بفوز بدر بهدفين مقابل هدف واحد وتم استكمالتها حتى نهاية بعد الواقعة، وشهدت إصابة أخرى في صفوف القباري.

FilGoal.com تواصل مع عبد الله علي مدير إداري بدر الذي قال: "المباراة بدأت بوجود سيارة الإسعاف، ثم أصيب أحد لاعبي فريقي، فبحثنا عن سائق الإسعاف والمسعف، وعلمنا أنهما ذهبا لأداء الصلاة".

وأضاف: "أحد الجماهير الحاضرة كان متواجدا وشاهد ما حدث، فدخل أرض الملعب بسيارته الملاكي لنقل اللاعب إلى المستشفى".

وتابع: "النتيجة وقتها كانت 1-1، بعدها سجلنا هدفا ثانيا، فطالب مسؤولو القباري حارس مرماهم بالسقوط على الأرض، عندها طلبنا نزول المسعف، فرفضوا نقله عبر الإسعاف، فنقلناه على الدكة، ثم نقلوه للمستشفى دون الإسعاف رغم تواجد السائق والمسعف في الملعب وظلوا يرددون أنه لا يوجد إسعاف في الملعب".

كما تواصل FilGoal.com مع أشرف مبروك مدير الكرة بمركز شباب القباري الذي صرح: "تم استقبالنا بطريقة جيدة من مسؤولي بدر، وتواجدت سيارة الإسعاف قبل بداية المباراة بالفعل".

وتابع: "الشوط الأول انتهى 1-1، وفي الشوط الثاني تعرض أحد لاعبي بدر لإصابة قوية بعد التحام بقدم أحد اللاعبين في وجهه".

وأكمل: "تم استدعاء الإسعاف لكن لم يتواجد أحد، فدخلت سيارة ملاكي الملعب، عندها قال الحكم صفوت الجندي إنه لن يكمل المباراة إلا عند حضور الإسعاف والمسعفين ليكونوا متواجدين".

وأضاف: "شاهدنا سيارة الإسعاف فقط دون وجود أي مسعفين بداخلها".

وأوضح: "استكملت المباراة بعد تواصل بين الحكم المساعد وحكم الساحة نظرا لوجود جماهير، وسجل بدر هدفا ثانيا".

وكشف: "قبل نهاية المباراة تعرض حارس فريقي للإغماء وكانوا يريدون نقله عبر الإسعاف، فرفضت، بعدها نُقل بالإسعاف للمستشفى والحكم ذكر لي أنه سيكتب في تقريره عدم تواجد مسعفين أو سائق أو أدوات تجهيز".

وأشار: "ذهبنا للمستشفى وذكر التقرير أن الحارس تعرض لضيق تنفس وضغط عصبي تسبب في إغمائه، بعدها تم عمل محضر بأن الإسعاف كان موجودا شكليًا فقط دون أدوات، وسنقدم مذكرة بكل تفاصيل المباراة وعدم وجود مسعفين".

وأتم: "اللائحة تنص على تواجد سيارة إسعاف مجهزة مع وجود مسعفين".