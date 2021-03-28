لاعب جزر القمر: كنت أشاهد صلاح في التلفزيون الآن سألعب ضده.. وسنسبب المشاكل لمصر

الأحد، 28 مارس 2021 - 00:24

كتب : FilGoal

مصر ضد جزر القمر

يشعر سعيد بكاري لاعب منتخب جزر القمر بالسعادة والتحفيز لأنه سيواجه محمد صلاح نجم منتخب مصر خلال مباراة الفريقين.

وقال سعيد بكاري عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "محمد صلاح لاعب كبير وكنت أشاهده فقط في التلفزيون والآن سوف ألعب ضده".

وأضاف "إذا لعبت ضده سوف أبذل كل جهدي لتقديم مستوى مميز ومساعدة فريقي في تحقيق نتيجة إيجابية".

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وواصل "نلعب على الفوز دائما وهدفنا الانتصار والوصول لأبعد مدى في بطولة الأمم الإفريقية".

وأتم تصريحاته "لسنا أفضل منتخب في قارة إفريقيا لكننا سببنا الأزمات والمشاكل لكل الفرق التي لعبنا ضدها".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جزر القمر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر رفقة جزر القمر إلى البطولة، وستكون المباراة لتحديد متصدر المجموعة.

محمد صلاح جزر القمر منتخب مصر
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