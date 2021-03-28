يورو الشباب – تعادل إسبانيا وإيطاليا في مجزرة بطاقات حمراء

تعادل منتخب إسبانيا أمام إيطاليا دون أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة أوروبا تحت 21 عامًا.

وشهدت المباراة مشادة قوية بين اللاعبين قبل 4 دقائق على نهايتها، انتهت على طرد جيانلوكا سكاماتشا ونيكولو باريلا من صفوف إيطاليا بالإنذار الثاني، وطرد أوسكار مينجيزا مدافع إسبانيا بشكل مباشر.

وهاجمت إسبانيا بشراسة في آخر الدقائق محاولة استغلال تفوقها العددي، وكاد خابي بوادو أن يسجل من تسديدة خطيرة أبعدها ماركو كارنيسيتش حارس إيطاليا بأعجوبة في الوقت بدل الضائع.

التعادل رفع رصيد شباب إسبانيا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما حصدت إيطاليا نقطتها الثانية لتحتل المركز الثالث.

وفي نفس المجموعة، تعادلت سلوفينيا صاحبة الأرض أمام التشيك بهدف لكل طرف.

تقدّم أليوسا ماتكو لـ سلوفينيا في الدقيقة 32، قبل أن يدرك نيك بريليتش التعادل للتشيك بالخطأ في مرمى بلاده بالدقيقة 85.

لتتقدم التشيك إلى المركز الثاني بنقطتين، وتحصد سلوفينيا أول نقطة وتظل في المركز الرابع –الأخير-.

وفي المجموعة الأولى، تعادلت ألمانيا أمام هولندا بهدف لكل طرف.

تقدّمت هولندا بهدف جوستين كوليفرت بالدقيقة 48، لكن الماكينات أدركت التعادل بواسطة لوكاس نميتشا في الدقيقة 84.

لترفع ألمانيا رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، وتحصد هولندا نقطتها الثانية في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فازت رومانيا على المجر 2-1.

المجر تأخرت عدديا في الدقيقة 42 بعد طرد لاعبها أدريان ستوكه، لكنها تقدّمت في النتيجة بالدقيقة 56 بواسطة أندراس كسونكا.

لاحقا استغلت رومانيا الأفضلية في عدد الأفراد وسجلت هدفين متتاليين عن طريق أليكساندرو ماتان وأليكساندرو باسكانو في الدقيقتين 70 و87.

لترفع رومانيا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ويظل رصيد النقاط صفريًا في المركز الأخير.

ويقام دور المجموعات من بطولة أوروبا للشباب خلال التوقف الدولي الجاري، فيما تُلعَب أدوار خروج المغلوب في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم.