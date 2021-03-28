المدير العام لجزر القمر: مواجهة مصر أشبه بمباراة نهائية

يرى حميدي الحداد المدير العام لمنتخب جزر القمر أن مواجهة مصر ستكون أشبه بالمباريات النهائية.

وقال حميدي الحداد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حققنا الجزء الأول من هدفنا وهو التأهل لبطولة الأمم الإفريقية ولدينا خطة لإعداد المنتخب بشكل قوي حتى عام 2022".

وأضاف "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين ولدينا الطموح لنصل لأبعد مكان في البطولة".

وواصل "سنلعب ضد منتخب مصر وكأنها مباراة نهائية على المركز الأول للمجموعة، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد منتخب الفراعنة المتوج بالبطولة 7 مرات".

وأتم تصريحاته "هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في احتلال صدارة المجموعة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جزر القمر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر رفقة جزر القمر إلى البطولة، وستكون المباراة لتحديد متصدر المجموعة.