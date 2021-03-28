المدير العام لجزر القمر: مواجهة مصر أشبه بمباراة نهائية

الأحد، 28 مارس 2021 - 00:18

كتب : FilGoal

لاعبو جُزر القُمر يحتفلون بهدف في مرمى كينيا

يرى حميدي الحداد المدير العام لمنتخب جزر القمر أن مواجهة مصر ستكون أشبه بالمباريات النهائية.

وقال حميدي الحداد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حققنا الجزء الأول من هدفنا وهو التأهل لبطولة الأمم الإفريقية ولدينا خطة لإعداد المنتخب بشكل قوي حتى عام 2022".

وأضاف "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين ولدينا الطموح لنصل لأبعد مكان في البطولة".

أخبار متعلقة
مدرب جزر القمر: مصممون على تحقيق نتيجة إيجابية ضد مصر مدرب المريخ: نتطلع للفوز على الأهلي.. ونزعت الخوف من اللاعبين لاعب جزر القمر: التواجد ضد صلاح في أرض الملعب حافزا للفوز على مصر

وواصل "سنلعب ضد منتخب مصر وكأنها مباراة نهائية على المركز الأول للمجموعة، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد منتخب الفراعنة المتوج بالبطولة 7 مرات".

وأتم تصريحاته "هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في احتلال صدارة المجموعة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جزر القمر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر رفقة جزر القمر إلى البطولة، وستكون المباراة لتحديد متصدر المجموعة.

مصر جزر القمر
نرشح لكم
أخر الأخبار
الدرندلي: إدارة الأهلي حققت 85% من البرنامج الانتخابي.. ولدينا احتياطي نقدي ضخم 21 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثالثة – "المسعف والسائق كانا يؤديان الصلاة".. نقل لاعب مصاب بسيارة ملاكي 26 دقيقة | مصر
لاعب جزر القمر: كنت أشاهد صلاح في التلفزيون الآن سألعب ضده.. وسنسبب المشاكل لمصر 39 دقيقة | منتخب مصر
شوقي غريب: قررنا ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأولمبياد.. ولهذا لم ينضم رمضان صبحي 39 دقيقة | منتخب مصر
يورو الشباب – تعادل إسبانيا وإيطاليا في مجزرة بطاقات حمراء 45 دقيقة | أوروبا
المدير العام لجزر القمر: مواجهة مصر أشبه بمباراة نهائية 45 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
لاعب جزر القمر: التواجد ضد صلاح في أرض الملعب حافز للفوز على مصر 54 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
مدرب جزر القمر: مصممون على تحقيق نتيجة إيجابية ضد مصر 59 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر 4 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول
قد ينال إعجابك