لاعب جزر القمر: التواجد ضد صلاح في أرض الملعب حافز للفوز على مصر

يرى باشيرو لاعب منتخب جزر القمر أن اللعب ضد محمد صلاح سيمنح زملائه حافزا كبيرا في مواجهة مصر.

وقال باشيرو لقناة أون تايم سبورتس 2: "بالتأكيد مباراة بين منتخبين تأهلا للبطولة ستكون قوية وحماسية".

وأضاف "هدف المنتخبين هو احتلال صدارة المجموعة، لذلك كلا الطرفين سيلعب على الفوز وستكون المباراة ممتعة".

وواصل "لا يوجد فريق هدفه فقط التأهل، لذلك هدفنا أن نصل لأبعد ما يمكن في بطولة الأمم الإفريقية ولدينا الطموح لفعل ذلك".

وأتم تصريحاته "لدينا فرصة لنلعب في نفس الملعب مع محمد صلاح ونراه وهذا حافز كبير لنا لنفوز على منتخب مصر الذي يلعب له صلاح".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جزر القمر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر رفقة جزر القمر إلى البطولة، وستكون المباراة لتحديد متصدر المجموعة.