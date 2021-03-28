مدرب جزر القمر: مصممون على تحقيق نتيجة إيجابية ضد مصر

الأحد، 28 مارس 2021 - 00:04

كتب : FilGoal

مصر ضد جزر القمر

شدد أمير عبده المدير الفني لمنتخب جزر القمر على أن فريقه سيلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ضد مصر.

وقال أمير عبده لقناة أون تايم سبورتس 2: "التأهل للأمم الإفريقية أعطانا نوعا من الهدوء أثناء الاستعداد والتحضير لمواجهة مصر وبالتأكيد ستكون مباراة قوية".

وأضاف "مصممون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر والأفضل في الملعب سيحقق الفوز".

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وواصل "منتخب مصر واحدا من أقوى فرق قارة إفريقيا على المستوى الفني والتكتيكي وشاهدنا منتخب كينيا قدم أداء قوي ضد الفراعنة وهذا يمنحنا حافزا للعب مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأكمل "منتخب مصر يضم عددا من اللاعبين المميزين مثل تريزيجيه وأفشة وأيضا محمد الشناوي الذي أستمتع بمشاهدته كثيرا".

وشدد "منتخب مصر أيضا به لاعبين ذو إمكانيات عالية وهذا يجعلنا نقدم مباراة قوية ونزيد من مستوانا حتى نظهر بشكل مشرف أمام الفراعنة".

وأتم تصريحاته "نحن لا نزال منتخبا صغيرا ولكننا نكبر يوما بعد يوم بشكل جيد ولدينا الإمكانيات التي تساعدنا كما إننا نخوض كل المباريات بهدف الفوز".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جزر القمر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر رفقة جزر القمر إلى البطولة، وستكون المباراة لتحديد متصدر المجموعة.

منتخب مصر جزر القمر تصفيات إفريقيا
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