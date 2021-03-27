هدف تقليدي من لوكاكو ينقذ بلجيكا من الهزيمة أمام التشيك

تعادل منتخب بلجيكا أمام مضيفه التشيك بهدف لكل طرف في ملعب سينوبو، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

التشيك تقدّمت أولا بهدف لوكاش بروفورد جناح سلافيا براج في الدقيقة 50.

لكن الدبابة البشرية روميلو لوكاكو ظهر وأدرك التعادل للشياطين الحمر في الدقيقة 60 بعد تلاعبه بالمدافع التشيكي.

ليرفع لوكاكو رصيده إلى 59 هدفا دوليا سجلها في 91 مباراة مع بلجيكا، وهو نفس رصيد دافيد فيا الهداف التاريخي لـ إسبانيا.

وبات لوكاكو أول لاعب أوروبي يصل لـ 59 هدفا مع بلاده قبل أن يكمل 28 عامًا منذ المدفعجي الألماني جيرد مولر.

التعادل رفع رصيد المنتخبين إلى 4 نقاط ليتشاركا صدارة المجموعة بعد انتصارهما في مباراتيهما بالجولة الأولى.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فازت بيلاروسيا على ضيفتها إستونيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في ملعب دينامو.

سجّلت بيلاروسيا أهدافها بواسطة فيتالي ليساكوفيتش في مناسبتين، ويوري كينديش، وبافل سافيتسكي بالدقائق 45، و64، و81، و83.

فيما سجّل هدفي إستونيا هنري أنيير بالدقيقتين 31 و55.

لتحصد بيلاروسيا أول 3 نقاط وتقفز إلى المركز الثالث، فيما ظل رصيد إستونيا دون نقاط في المركز الخامس –الأخير-.

ولم تخض ويلز مباراة في هذه الجولة من التصفيات بالمجموعة التي تضم 5 منتخبات فقط.