شريف عبد الفضيل لـ في الجول: زيزو يستحق فرصة مع المنتخب.. ولا أرى مبررا للهجوم على البدري

السبت، 27 مارس 2021 - 23:26

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - مصر - توجو

يرى شريف عبد الفضيل نم الأهلي السابق أن أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك يستحق الحصول على فرصة أكبر مع منتخب مصر أمام جزر القمر.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

مصر

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون ليتأهل رسميا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جزر القمر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات.

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FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لمعرفة أسباب ظهور المنتخب بمستوى غير جيد ضد كينيا، ومن يستحق الحصول على فرصة في مواجهة جزر القمر.

وقال شريف عبد الفضيل لـFilGoal.com: "من غير المنطقي تقييم أداء المنتخب الوطني بهذا الشكل، وظروف المباراة تجعل من الصعب الحكم بشكل كبير على التجربة في ظل اللعب وسط أجواء أفريقيا وبعد فترة قصيرة للغاية من التجمع وساعات سفر طويلة".

وأضاف "لا أرى مبررا لكل هذا الهجوم الذي يدفع المنتخب ثمنه حتى وإن كان هناك أمور فنية محل خلاف لكنها لا تستدعي كل هذه الضجة".

وواصل "إذا حصل الجهاز الفني على وقت أطول سوف يتحسن الشكل العام وبما إن ذلك غير متاح فلا مجال لكل هذا الهجوم خاصة أن حسام البدري وضع التشكيل الأفضل وفقا لأغلبية الآراء".

وعن اللاعب الذي يستحق الحصول على فرصة أمام جزر القمر قال: "أحمد زيزو ورقة رابحة لأنه قادر على إمداد مصطفى محمد بالعرضيات المتقنة الذي يتميز بالتسجيل منها".

وواصل "كما أن محمد النني الأنسب للمشاركة في وسط الملعب بدلا من حمدي فتحي، وعلي جبر بدلا من أحمد حجازي".

واختار عبد الفضيل التشكيل الأنسب لمنتخب مصر أمام جزر القمر كالآتي:

المرمى: محمد هاني – علي جبر – الونش – عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد – النني – أفشة.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه.

منتخب مصر شريف عبد الفضيل زيزو
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