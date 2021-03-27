الخطة البديلة.. ذا صن: أرسنال يخطط للتعاقد مع ديبالا

السبت، 27 مارس 2021 - 22:53

كتب : FilGoal

ديبالا يحتفل بهدف يوفنتوس الأول في جنوى

يخطط أرسنال للتعاقد مع باولو ديبالا صانع ألعاب يوفنتوس في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحفية "ذا صن" الإنجليزية فإن أرسنال يرى أن ديبالا سيكون البديل المناسب لمارتن أوديجارد إذا لم ينجح الفريق في تجديد إعارة اللاعب النرويجي من ريال مدريد.

واستعار أرسنال أوديجارد من ريال مدريد في يناير الماضي وتنتهي الإعارة بنهاية الموسم الحالي.

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وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل ولم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

ويغيب ديبالا عن صفوف يوفنتوس بسبب الإصابة ولم يشارك إلا في 16 مباراة سجل بها 3 أهداف وصنع هدفين هذا الموسم.

أما أوديجارد فشارك في 12 مباراة مع أرسنال وسجل هدفين.

باولو ديبالا أرسنال
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