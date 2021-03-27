أحمد عبد المقصود يكشف كواليس مقابلته الأولى مع كارتيرون

كشف أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك الجديد عن كواليس مقابلته الأولى مع باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق.

وقال عبد المقصود في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "سعيد بالانضمام للجهاز المعاون لـ باتريس كارتيرون".

وأضاف "اجتمعت بـ كارتيرون اليوم بمقر النادي، والمدرب الفرنسي وجه لي التهنئة على صعودي بفريق الصقر السعودي لدوري الدرجة الثانية قبل الانضمام للجهاز المعاون بالزمالك".

مدرب الزمالك الجديد أتبع "أتمنى أن أكون عند حسن ظن مسئولي نادي الزمالك والمدير الفني، وأن أكون إضافة للجهاز الفني في الفترة الحالية وأخدم النادي مع جميع أفراد الجهاز الفني".

واختتم المدرب المساعد للزمالك "كارتيرون مدرب طموح ويحب نادي الزمالك ويريد النجاح مع الفريق في الفترة المقبلة".

كان أحمد عبد المقصود قد انضم للجهاز الفني لنادي الزمالك اليوم السبت، ليكون أحدث أعضاء الجهاز الفني الجديد بقيادة باتريس كارتيرون، وأسامة نبيه كمدرب عام.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.