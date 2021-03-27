كلاسيكو من نوع آخر.. تقرير: ريال مدريد وبرشلونة مهتمان بلاعب نابولي

ربما يشهد الصيف المقبل صراعا ساخنا بين ريال مدريد وبرشلونة لضم فابيان رويز لاعب وسط نابولي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية نشرت تقريرا أشار إلى أن عدة تقارير إيطالية علمت أن ريال مدريد وبرشلونة استفسرا عن سعر رويز.

وكشف التقرير أن نابولي قد يقبل تقليل سعر اللاعب مقابل دفع مقابل الصفقة على دُفعة واحدة.

رويز (24 عاما) لعب 31 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفا في كل المسابقات مع نابولي هذا الموسم.

وينتهي عقد رويز بنهاية موسم 2022-2023 مع نابولي.

وانتقل رويز لنابولي قادما من ريال بيتيس عام 2018.