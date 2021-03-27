فاروق جعفر لـ في الجول: أتمنى حصول حسام حسن على فرصة مع المنتخب.. واصبروا على البدري

السبت، 27 مارس 2021 - 22:37

كتب : بسام أبوبكر

مصر - توجو

يرى فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ضرورة الصبر على حسام البدري المدير الفني للفراعنة في الفترة المقبلة.

حسام حسن

النادي : سموحة

مصر

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون ليتأهل رسميا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جزر القمر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات.

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FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لمعرفة أسباب ظهور المنتخب بمستوى غير جيد ضد كينيا، ومن يستحق الحصول على فرصة في مواجهة جزر القمر.

وقال فاروق جعفر لـFilGoal.com: "من الطبيعي أن يظهر أداء المنتخب بهذا الشكل أمام كينيا لأن اللاعبين لم يتدربوا مع بعضهم البعض منذ فترة طويلة، لذلك ظهر الفريق دون تنظيم أو تنسيق مع وجود فراغات كبيرة للغاية بين الخطوط".

وأضاف "حتى المحترفين الذي من المفترض ظهورهم بشكل مميز لم ينسجموا مع باقي اللاعبين".

وواصل "أطالب من يهاجم حسام البدري بعد مباراة كينيا بالصبر لأنه يحتاج للوقت من أجل وضع بصمته الفنية على المنتخب وبشكل عام ومن بعدها يكون الحكم عليه كمدرب".

وأكمل "بالطبع لابد من منح الفرصة لعناصر أخرى أمام جزر القمر، فمثلا مشاركة حارس مرمى آخر بخلاف الشناوي ولو لبعض الوقت والأمر ذاته في باقي المراكز من أجل الوقوف على مستوى الجميع".

واستمر في تصريحاته "كل المراكز بها العديد من اللاعبين سوى صانع الألعاب لا يوجد به إلا أفشة".

وأتم تصريحاته "كما أتمنى حصول عبد الله جمعة على فرصة بالإضافة إلى حسام حسن ومحمد النني".

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