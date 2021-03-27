لدعيم الجبهة اليسرى.. تقرير: برشلونة يراقب جايا

يراقب برشلونة خوسيه لويس جايا ظهير أيسر فالنسيا للتوقيع معه في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن برشلونة مهتم بخدمات جايا لتدعيم الجانب الأيسر.

ويرغب جوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد في تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أملا في المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد جايا مع فالنسيا بنهاية عام 2023 وقد يستغل برشلونة هذا الموقف لتقديم عرضا لضمه.

ولعب جايا 25 مباراة هذا الموسم مع فالنسيا في كل المسابقات وصنع 5 أهداف.