لدعيم الجبهة اليسرى.. تقرير: برشلونة يراقب جايا

السبت، 27 مارس 2021 - 22:12

كتب : FilGoal

جايا - بيكيه - فالنسيا - برشلونة

يراقب برشلونة خوسيه لويس جايا ظهير أيسر فالنسيا للتوقيع معه في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن برشلونة مهتم بخدمات جايا لتدعيم الجانب الأيسر.

ويرغب جوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد في تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أملا في المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد جايا مع فالنسيا بنهاية عام 2023 وقد يستغل برشلونة هذا الموقف لتقديم عرضا لضمه.

ولعب جايا 25 مباراة هذا الموسم مع فالنسيا في كل المسابقات وصنع 5 أهداف.

برشلونة
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