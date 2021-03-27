الفوز الثاني في تصفيات المونديال.. قطر تهزم أذربيجان

حقق منتخب قطر الفوز الثاني له في تصفيات كأس العالم 2022 على أذربيجان بهدفين مقابل هدف.

تقدم منتخب أذربيجان بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 14 سجله راميل شياديف، قبل أن يسجل حسن الهيدوس التعادل لقطر من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 55.

ثم أضاف الهيدوس بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 58.

ويشارك منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2022 مع قارة أوروبا ولا تحتسب نتائجه.

مشاركة قطر في مباريات المجموعة الأولى لقارة أوروبا تأتي بعد دعوة الاتحاد الأوروبي "يويفا" لها، كممثل للدولة المضيفة لكأس العالم 2022.

ولا تحتسب نتائج مباريات منتخب قطر ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وكان منتخب قطر فاز في المباراة الأولى على لوكسمبورج بهدف دون رد.

وتضم المجموعة منتخبات: البرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا، بجانب قطر ولوكسمبورج.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022 في الفترة ما بين 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.