الفوز الثاني في تصفيات المونديال.. قطر تهزم أذربيجان

السبت، 27 مارس 2021 - 21:18

كتب : FilGoal

باراجواي - قطر

حقق منتخب قطر الفوز الثاني له في تصفيات كأس العالم 2022 على أذربيجان بهدفين مقابل هدف.

تقدم منتخب أذربيجان بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 14 سجله راميل شياديف، قبل أن يسجل حسن الهيدوس التعادل لقطر من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 55.

ثم أضاف الهيدوس بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 58.

أخبار متعلقة
هولندا تتجاوز البداية السيئة بفوز على لاتفيا.. وتركيا تواصل التقدم بثلاثية في النرويج لويس إنريكي: حللت مباراة اليونان واكتشفت 40 خطأ.. ومهمتي لم تكن سهلة مع MSN تصفيات إفريقيا - هدف قاتل يغتال أحلام السناجب.. نيجيريا تحرم بنين من التأهل +93

ويشارك منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2022 مع قارة أوروبا ولا تحتسب نتائجه.

مشاركة قطر في مباريات المجموعة الأولى لقارة أوروبا تأتي بعد دعوة الاتحاد الأوروبي "يويفا" لها، كممثل للدولة المضيفة لكأس العالم 2022.

ولا تحتسب نتائج مباريات منتخب قطر ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وكان منتخب قطر فاز في المباراة الأولى على لوكسمبورج بهدف دون رد.

وتضم المجموعة منتخبات: البرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا، بجانب قطر ولوكسمبورج.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022 في الفترة ما بين 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

قطر كأس العالم 2022 يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
الفوز الثاني في تصفيات المونديال.. قطر تهزم أذربيجان 21 دقيقة | تصفيات كأس العالم
أسامة نبيه يكشف كواليس مشاركة عبد الشافي وحفني في تقسيمة الزمالك 21 دقيقة | مصر
هولندا تتجاوز البداية السيئة بفوز على لاتفيا.. وتركيا تواصل التقدم بثلاثية في النرويج 34 دقيقة | تصفيات كأس العالم
في الظهور الأول لـ إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتلقى هزيمة ودية ثانية أمام أسوان 57 دقيقة | مصر
أحمد حسن لـ في الجول: لا يوجد فارق بين لاعب محترف ومحلي في المنتحب.. وعلى البدري الاهتمام بالجانب النفسي ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
أرقام قياسية والأكثر تتويجا.. تاريخ مصر في كأس الأمم الإفريقية ساعة | منتخب مصر
تصفيات إفريقيا - هدف قاتل يغتال أحلام السناجب.. نيجيريا تحرم بنين من التأهل +93 ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
لويس إنريكي: حللت مباراة اليونان واكتشفت 40 خطأ.. ومهمتي لم تكن سهلة مع MSN 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 عمرو جمال يعلّق على عدم انضمامه للمنتخب.. ويكشف ما أخبره به موسيماني 3 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 4 انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر
قد ينال إعجابك