أسامة نبيه يكشف كواليس مشاركة عبد الشافي وحفني في تقسيمة الزمالك

كشف أسامة نبيه مدرب نادي الزمالك، عن كواليس مشاركة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق، وأيمن حفني صانع ألعاب الفريق، في التقسيمة التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بعد إلغاء ودية أمس أمام شباب النادي.

وقال نبيه في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "محمد عبد الشافي شارك في المباراة بشكل كامل اليوم وقدم مردودا وأداء طيبا، وتم الاطمئنان على جاهزيته استعدادا للفترة المقبلة".

وأضاف "عبد الشافي وصل إلى معدل بدني قوي وممتاز ، حيث ارتفع المعدل الخاص به منذ السبت الماضي وحتى عمل قياسات أمس بشكل كبير ورقم مرتفع، وهذا يدل على الجهد الذي يبذله خلال هذة الفترة استعدادا للقادم".

نبيه تحدث أيضا عن أيمن حفني، فقال "أيمن حفني أصبحت حالته البدنية جيدة جدا وشارك اليوم لأكثر من ٦٠ دقيقة خلال التقسيمة".

وأتم "اللاعب ظهر بشكل وأداء طيب، وحالته البدنية اختلفت كثيرا مقارنة بالفترة السابقة، ووصل إلى رقم ومعدل أفضل".

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائي يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.